Eyüpsultan Belediyesi'nde seçimi CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı

İstanbul’da bugün ikinci kritik belediye seçimi Eyüpsultan’da yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

CHP’nin 23, Cumhur İttifakı’nın 14 üyeye sahip olduğu mecliste CHP’nin adayı Cafer Parlak, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı ise Muhammet Çakır olarak açıklanmıştı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Eyüpsultan'da seçimin 4. turunda CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.

CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

ATAŞEHİR AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Bugün Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine, seçime tek aday olarak giren AK Partili Meclis Üyesi Serdar Orhan seçilmişti.