HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eyüpsultan Belediyesi'nde seçimi CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı

Eyüpsultan Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nde seçimi CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı
Recep Demircan

İstanbul’da bugün ikinci kritik belediye seçimi Eyüpsultan’da yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

Eyüpsultan Belediyesi nde seçimi CHP nin adayı Cafer Parlak kazandı 1

CHP’nin 23, Cumhur İttifakı’nın 14 üyeye sahip olduğu mecliste CHP’nin adayı Cafer Parlak, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı ise Muhammet Çakır olarak açıklanmıştı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Eyüpsultan'da seçimin 4. turunda CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.

CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

ATAŞEHİR AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Bugün Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine, seçime tek aday olarak giren AK Partili Meclis Üyesi Serdar Orhan seçilmişti.

Eyüpsultan Belediyesi nde seçimi CHP nin adayı Cafer Parlak kazandı 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: Türkiye, bölgenin dominant gücüdürKılıçdaroğlu: Türkiye, bölgenin dominant gücüdür
Malatya'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendiMalatya'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.