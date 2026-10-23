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Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

İstanbul Eyüpsultan’da 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine vatandaşlar tahliye edildi. Çalışma sonrası zabıta ekipleri tedbir amaçlı binayı mühürledi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi 1

5 KATLI BİNA RİSK NEDENİYLE BOŞALTILDI

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi 2

Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Eyüpspor bina
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