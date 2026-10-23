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Yemen duyurdu: "512 Husi milis etkisiz hale getirildi, 330’dan fazla askeri araç imha edildi"

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Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330'dan fazla askeri araç imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Silahlı kuvvetlerimiz, ‘Yemen Şafağı Operasyonu’ kapsamında kuzey cephesi, el-Cevf, batı Marib, el-Beyda ile güney ve batı cephelerinde düşmana yönelik askeri baskıyı sürdürmektedir. Son 24 saat içerisinde terörist Husi milislerinin komutanlarını, toplanma alanlarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, askeri üs ile araçlarını, personel taşıyıcılarını ve ikmal hatlarını hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yemen duyurdu: "512 Husi milis etkisiz hale getirildi, 330’dan fazla askeri araç imha edildi" 1

"SAHADAKİ İNİSİYATİMİZ GÜÇLENDİ"

Art arda gerçekleştirilen bu saldırıların Husilerin lojistik destek kabiliyetlerine büyük bir darbe indirdiği vurgulanarak, "Bu durum sahada inisiyatifimizi güçlendirmiş ve birliklerimizin çeşitli cephelerdeki hücum görevlerini kararlılıkla sürdürmesine olanak tanımıştır. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330'dan fazla askeri araç imha edilmiştir" denildi. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin Husilere karşı mücadeleyi sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamdaki tüm adımlar, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınarak atılacaktır" hatırlatmasında bulunuldu.
Yemen duyurdu: "512 Husi milis etkisiz hale getirildi, 330’dan fazla askeri araç imha edildi" 2

SUUDİ ARABİSTAN: "HUSİ FÜZESİ ÖNLENDİ"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ın Necran kentine doğru bir balistik füze daha fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Husiler
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