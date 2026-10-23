Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 11919 sayılı karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirli toplu taşıma hatlarında ücret muafiyeti uygulanacak.
Karar kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü boyunca İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de ise İZBAN seferleri tüm gün ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
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