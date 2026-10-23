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Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki birçok raylı ulaşım hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 11919 sayılı karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirli toplu taşıma hatlarında ücret muafiyeti uygulanacak.

Resmi Gazete de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak 1

29 EKİM'DE BAZI ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Karar kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü boyunca İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de ise İZBAN seferleri tüm gün ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak 2

Resmi Gazete de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak 4

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi gazete Marmaray Başkentray
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