Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu ulaşımda 3 şehirde raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 11919 sayılı karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirli toplu taşıma hatlarında ücret muafiyeti uygulanacak.

29 EKİM'DE BAZI ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Karar kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü boyunca İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de ise İZBAN seferleri tüm gün ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.