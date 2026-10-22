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Gaziantep’te ruhsatsız diş kliniğine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep’te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş kliniğine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep’te ruhsatsız diş kliniğine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığını tehlikeye atarak ruhsatsız faaliyet gösteren diş kliniğine operasyon yapıldı.

RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON: 3 GÖZALTI

Operasyon çerçevesinde klinikte yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi alet ve malzeme ile 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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