Eyüpsultan'da kadın sürücünün önünü kesip aracına saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda kamyonet şoförü S.Y., trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti. Aracından inen şüpheli, hakaret ederek aracın üstüne çıkıp tekme attı.

Kadın sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında kimliği tespit edilen S.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şüpheli şahıs, 'Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi. (DHA)

