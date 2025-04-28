Eyüpsultan'da kahvehanede vahşet! Kar maskeli saldırgan 23 yaşındaki genci katletti

Korkunç olay, dün saat 22.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kıraathaneye gelen Desim Akgün arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra motosikletle iş yerinin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheliden biri içeriye girdi.



(Vefat eden Desim Akgün (23))

Desim Akgün'e doğru yönelen şüpheli, silahla 5 el ateş edip kaçtı. Kıraathanede panik yaşanırken, başından ve kollarından vurulan Akgün, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Desim Akgün tedavi altına alındı.

5 KURŞUNLA VURULDU

Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Akgün'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖLENİN 8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



(Vefat eden Desim Akgün (23))

Öldürülen Desim Akgün'ün poliste, 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlarından önceden 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Diğer yandan şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle kıraathanenin bulunduğu sokağa geldiği, bir şüphelinin içeri girdikten bir süre sonra koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yar alıyor.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır