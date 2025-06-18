HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eyüpsultan'da kan donduran görüntüler! Öz kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladı

Eyüpsultan’da bir babanın öz kızını darp ettiği anlar kan dondurdu. Yayınlanan görüntülerin birinde merdivenden inen kızına tekme atıp yuvarlanmasına neden olan acımasız baba, bir diğer görüntü de de bir kadının yanında küçük kız çocuğunu tekmeleyerek yere düşürdü. Şiddet gösteren babanın uyuşturucu kullandığı da iddia edildi. İşte o görüntüler...

Eyüpsultan'da kan donduran görüntüler! Öz kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladı
Cansu Akalp

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Merdivenden inen kızına tekme atıp yuvarlanmasına neden olan baba Turgay T. hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullandığı ve suç bağlantıları olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; Kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler ve apartman sakinlerinin ifadeleri üzerine yetkililer harekete geçti.

ÇOCUKLARDA DARP İZLERİ VAR

İddialara göre Eyüpsultan’da bir apartmanda yaşayan Turgay T.'nin çocuklarının yüzlerinde, boğazlarında ve kollarında çeşitli darp izleri tespit edildi. Şüphelerin artması üzerine apartman güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde Turgay T.'nin küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı ve madde etkisinde olduğu anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında şahsın zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı, apartman sakinlerinin kapılarını rastgele çalarak rahatsızlık verdiği görüldü. Aynı zamanda evine çok sayıda farklı kişinin geldiği, para alışverişi yapıldığı ve şahısların ellerinden uyuşturucu madde veya hap aldığı anlar da kayıt altına alındı.

44 (1)

ÇOCUKLA KUYUMCU SOYGUNU İDDİASI

Turgay T. hakkında bir diğer çarpıcı iddia ise 9 ay önce yaşanan bir kuyumcu soygununa dair. Görüntülerde şahsın, yanında iki küçük çocukla birlikte olaya karıştığı öne sürüldü. Bu durum, çocukların güvenliği açısından endişeleri daha da artırdı.

22 (1)

ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Toplanan deliller ışığında Turgay T.’nin hem kendi çocukları hem de çevresi için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle darp, uyuşturucu kullanımı ve çocukların suç eylemlerine dahil edilmesinin, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti! Operatör Ömürcan Akyürek'ın cenazesi Ordu'da defnedildiKahramanmaraş'ta iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti! Operatör Ömürcan Akyürek'ın cenazesi Ordu'da defnedildi
Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildiAğrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan darp baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
koruma altına alınsın çocuklar babayada denetimli serbestlik düşünülmesin
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit

ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.