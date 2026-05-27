Eyüpsultan’da kazadan saniyelerle kurtuldu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, yokuş aşağı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 3 araca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda apartmandan çıkan bir kişinin kazadan saniyelerle kurtulduğu görülürken, olayda 1 kişi ise hafif yaralandı. Kaza sırasında sokağın boş olması muhtemel faciayı önledi.

Kaza saat 11.40 sıralarında Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağıya inen sokakta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Olay sırasında park halindeki araçların birisinin içinde olan vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıya müdahale ise olay yerine gelen ambulans tarafından yapıldı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Kazadan saniyeler önce apartmandan çıkan bir kişinin ise olaydan kıl payı kurtulduğu görüldü. Öte yandan, kaza sırasında sokağın boş olmasının muhtemel faciayı önlediği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

