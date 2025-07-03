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Eyüpsultan'da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı

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Melih Kadir Yılmaz

Şüpheli ölüm Eyüpsultan'da yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Recep Kütükçü'nün (54) yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Kütükçü'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken Kütükçü'nün eşi ve iki oğlu gözaltına alındı. Anne ve oğulları verdikleri ifadede olayın kaza sonucu gerçekleştirdiğini söylerken, çöpten çıkanlar şüpheleri daha da artırdı. İşte şüpheli ölümün tüm detayları...

Güzeltepe Mahallesinde 30 Haziran'da saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

Eyüpsultan da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı 1

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü (54)'nün sağ diz kısmında 1 adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyüpsultan da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı 2

ÖLÜM ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ, ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.

Eyüpsultan da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı 3

"YERE DÜŞTÜ, BIÇAK BACAĞINA SAPLANDI"

Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden içkili bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek "Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı. Sizi öldüreceğim diye tehditler savuruyordu. Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı" dedi. Gözaltındaki F.K.’ın oğulları da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

Eyüpsultan da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı 4

KANLI BEZ, SANDALYE VE ŞORT ÇÖPTEN ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu.

Eyüpsultan da sır olay! Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı... "Kaza" dediler ama çöpten çıkanlar şüpheleri artırdı 5

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ, KURTULMAK İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan anne ve iki oğlu ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne F.K. "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan anne baba
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