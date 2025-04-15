Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından ülkeye sokulan uyuşturucunun piyasaya dağıtılacağı bilgisi üzerine, bazı şüphelileri takibe aldı.

Bu kapsamda Eyüpsultan'da 4 ayrı noktaya baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 35 kilo 953 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 sahte plaka, 1 ruhsatsız tabanca ile 160 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır