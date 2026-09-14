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Eyüpsultan’da 3. kata çarpan aracın bahçeye düştüğü anlar görüntülendi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın 3.

Eyüpsultan’da 3. kata çarpan aracın bahçeye düştüğü anlar görüntülendi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın 3. katına çarparak bahçeye düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü iddia edilen sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarpmış, ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düşmüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkarmıştı, yaralılar ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın, binaya çaparak aşağı düştüğü görülüyor.

Eyüpsultan’da 3. kata çarpan aracın bahçeye düştüğü anlar görüntülendi 1

Eyüpsultan’da 3. kata çarpan aracın bahçeye düştüğü anlar görüntülendi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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