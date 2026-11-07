Eyyüp Kadir İnan: "AK Parti’nin yolunda kimsenin torpili, ayrıcalığı yoktur"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti'nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor" dedi. Bir tarafta milletin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, fon şeytanlarıyla mücadele edeceklerini belirten İnan, diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül'den ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığı iddia edilen Özgür Özel'le mücadele edeceklerini söyledi.

İNAN: "AK PARTİ’NİN YOLUNDA KİMSENİN TORPİLİ, AYRICALIĞI YOKTUR"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve partililer de yer aldı.

'HİÇBİR KOLTUK, MİLLETİN HAKKINDAN VE ADALETTEN ÜSTÜN DEĞİLDİR'

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. İnan, “Altın yere düşmekle pul olmaz, güneş balçıkla sıvanmaz. Teşkilatımızın alın teri saf altındır; kimsenin attığı çamur bu tertemiz kadroların üzerinde durmaz. Bu kutlu hareketin çeyrek asırlık tertemiz geçmişini kim kirletmeye kalkarsa, karşısında dağ gibi bu teşkilatı bulur. Kim bu davaya leke sürmeye yeltenirse, bu teşkilatın helal alın terinin altında ezilmeye mecburdur. Kim partimizi lekeli göstermeye çalışırsa, kim olursa olsun, içimizden veya dışımızdan; omuz omuza verir, o karanlık niyetleri tereddütsüz ezer geçeriz" diye konuştu. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur. AK Parti'nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor. Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir."

'ÖZGÜR ÖZEL İLE MUSTAFA SARIGÜL EKİP ARKADAŞIDIR'

Önümüzdeki dönemde mücadeleyi iki cephede sürdüreceklerini belirten İnan şunları söyledi:

"Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz. Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz. Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun. Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül'den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel'le mücadele edeceğiz. İkisi de birbirinden beterdir, ikisi de birbirinden kötüdür. Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır. Atalarımız ne güzel söylemiş; tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül ikilisi tam da budur; al birini, vur ötekine. Özgür Özel'in hakkındaki rüşvet iddialarının bini bir para. Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu atkıyla da aldı. Uşak'ta aldı, Antalya'da aldı; Özkan Yalım'dan, Muhittin Böcek'ten, Mustafa Sarıgül'den aldı."

Özgür Özel'e seslenen İnan, "Sana Konak'tan açıkça ihtar ediyorum: Önce İstanbul'un kaynaklarını sömüren o Ekrem İmamoğlu rant şebekesini ve grup koridorlarında gezen fezlekeli vekillerini temizle. Kendi kapının önünü süpürmeden, Recep Tayyip Erdoğan'ın adını ağzına almaya kalkma” dedi.



'İZMİR'DEN UZAK DUR'

İnan, “Anadolu'da çok güzel bir söz vardır: mızrak çuvala sığmıyor. Özgür Özel istediği kadar bağırsın; kendi belediye başkanlarının, kendi delegelerinin birbirini ihbar ettiği o devasa yolsuzluk mızrağı artık Yeni Parti çuvalına sığmıyor, çuval patlamıştır" diye konuştu. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan 'İzmir'in 10'uncu vekili benim' diyormuş, hadi oradan. Sen hangi yüzle İzmir'in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel? Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış. Şunu kulağına küpe et: İzmir; senin Mustafa Sarıgül'den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir. Boşuna heveslenme Özgür Özel. İzmir'de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir'den uzak dur. Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp, sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir'den uzak dur. Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir'den uzak dur. Artık yolun sonuna geldiniz. İzmir de bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor. Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin. Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin. Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın."

'ARTIK İZMİR'DE KONUŞMALAR DEĞİL, SAHADAKİ İCRAATLAR TAKDİR GÖRECEKTİR'

İzmir'de yeni bir siyasi dönem başlamıştır, artık bu şehrin geleceğini eski siyasi alışkanlıklar, kapalı kapılar ardındaki koltuk pazarlıkları değil; hizmet, eser ve millet iradesi belirleyecektir” diyen İnan sözlerini şöyle tamamladı:

“İzmir'de artık hiçbir belediye başkanı siyasi baskılarla, tehditlerle, dayatmalarla bu şehre hizmet etmekten alıkonulamayacak. Kimse bu şehrin iradesini kendi şahsi mülkü gibi göremez, seçilmiş belediye başkanlarını tehdit ederek İzmir'e istikamet çizemez. Biz İzmir'de bu belediyeleri kimin için aldık biliyor musunuz? Biz bu ağır yükün altına; fildişi kulelerinde oturup şehre yukarıdan bakanlara, sırça köşklerinde keyif sürenlere şirin görünmek için girmedik. İzmir'in en derinlerinde; kapısını çalacak kimsesi olmayan, tutunacak dalı kalmayan, Allah'tan ve devletinden başka sığınağı olmayan o mazlumların, o sessiz yığınların sesi olmak, onlara hak ettikleri hizmeti götürmek için seçildik. Artık İzmir'de konuşmalar değil, sahadaki icraatlar takdir görecektir.”

İnan, “AK Parti olarak tüm yanlışların ve yanlışa bulaşanların karşısındaki aşılamaz duvar biziz. Bu konuda yeni parti her kulvarda geçilip aşılabilir; ama söz konusu milletimizin ve devletimizin menfaatleri olunca AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan asla geçilemez" dedi.(

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır