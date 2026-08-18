Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu ve Yunanistan'a sert mesaj

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde konuşma yaptı.

Netanyahu'ya tepki gösteren İnan, "Gazze’de bebeklerin üzerine bomba yağdırarak tarihin hükmünden kaçamazsın. O balon gücün geçicidir ama zulmün insanlığın alnına kapkara bir leke olarak kazınmıştır." dedi.

"TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUZ"

İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm dünyaya sesleniyoruz: Hiç kimse İsrail’in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan’ı da uyarıyoruz. İsrail’e yaslanıp Ege’de, Akdeniz’de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur."

"Ünlü bir düşünür der ki; 'Gökkubbe altında her şey söylenmiştir, söylenmemiş tek bir kelime yoktur.' Bazı sözleri biz söyledik. Tarihin akışını değiştiren o sözleri liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 25 yılda bu ülkenin gençliğinin önündeki tüm duvarları yıkan liderimiz, Gazzeli gençlerin de esaretini paramparça eden lider olacaktır!"