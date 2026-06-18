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Ezine’de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ezine’de orman yangını kontrol altına alındı

Yangın saat 12.00 sıralarında Ezine ilçesi Kiremitoba köyü kırsal alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ezine’de orman yangını kontrol altına alındı 1

Yangın havadan 3 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 2 dozer, 4 hizmet vasıtası, 2 treyler, 3 itfaiye olmak üzere toplam 92 personel yangına müdahale etti. Saat 13.00’te kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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