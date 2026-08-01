Lüks sitede özel harekatlı cinayet operasyonu! O anlar kamerada…

Adana’da işlenen cinayetin ardından şüphelinin izini süren polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu değerlendirilen Esenyurt'taki siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, , aranan şüpheliyi adreste bulamazken eşi aynı soruşturma kapsamında Ö.F.’e gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin site içerisinde girdiği ve Ö.F.’nin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

OPERASYON KAMERADA

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.