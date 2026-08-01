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Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 4 Ağustos'ta toplanacak. Yapılacak toplantıda; Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak
Cansu Çamcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılacak.

3 İSİM İLK KEZ KATILACAK

Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak.

GÖREV SÜRELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor.

Halen korgeneral rütbesinde bulunan, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

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cumhurbaşkanı erdoğan yaş
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