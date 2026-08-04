Ezine’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ezine ilçesi Gökçebayır mevkiinde saat 19.20 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan 2 uçak 2 helikopter karadan ise 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile müdahale ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır