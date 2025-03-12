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Fabrika zehir saçıyordu! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 19:15
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

Fabrika zehir saçıyordu! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."

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İzmir
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