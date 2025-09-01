HABER

Fabrikada duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (25), üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Fabrikada duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde Hendek’teki bir boru fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında çalışan Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

