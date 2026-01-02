HABER

Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu

Hatay’da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası’nda ocak kısmında yaşanan su sızmasıyla patlama yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olayda yaralanan olmazken, patlamayla yaşanan toz bulutu bölgede kendini hissettirdi.

Olay, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Fabrikası’nda yaşandı. Demir çelik fabrikasının ocak kısmında meydana gelen su sızması nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrası yükselen yoğun duman, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu 1

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADIĞINI ÖĞRENİLDİ

Olayda yaralanan olmazken, fabrikanın ilgili birimleri tarafından hızlı müdahale sağlandı. Patlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını öğrenildi.

Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

