Fabrikadaki yakıt tankının patlama anı! İşçi 20 metreden düşerek hayatını kaybetti

Mersin'de dün meydana gelen olayda bir fabrikadaki dev yakıt tankı patlamış, bir işçi 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Kahreden patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği yağ üretim ve enerji depolama tesisindeki yangın kontrol altına alındı. İşçinin yukarda olduğu sırada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

HASTANEDE ACI HABER

Güner, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Adana ve Niğde'den de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ayrıca Mersin'in çeşitli ilçelerinden destek ekipleri bölgeye yönlendirildi. Tanktaki benzin nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Akşam saatlerinde yangına köpükle müdahale edilerek boğma yöntemiyle kontrol altına alındı. Ara ara soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekiplerin bir kısmı ayrılırken, bir kısmı ise tedbir amaçlı beklemeye geçti.

KAHREDEN ANLAR...

Öte yandan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçinin tank üzerindeyken meydana gelen patlamayla savrulması ve alevler yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

