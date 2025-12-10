Facebook tepeden tırnağa yenileniyor: İşte gelen özellikler

Sosyal medya denince artık çoğu kullanıcının aklına önce Instagram, TikTok ve Reels videoları gelse de, Facebook hâlâ milyarlarca kişinin hayatında ama bazıları onu "sadece akrabaların doğum günü kutladığı yer" olarak anıyor. Ancak Meta, şimdi Facebook için kapsamlı bir güncelleme operasyonuna girişmiş durumda.

META'DAN FACEBOOK'A BÜYÜK GÜNCELLEME

Webtekno'da yer alan habere göre; Meta, yılların eskitemediği platformu Facebook için büyük bir güncelleme paketi duyurdu. "Facebook sadece akrabalarımızın doğum gününü kutladığımız yerdir" algısını kırmak isteyen şirket, uygulamayı çok daha modern, hızlı ve içerik odaklı bir hale getiriyor.

Özellikle Instagram'dan aşina olduğumuz bazı özelliklerin Facebook'a entegre edilmesi ve karmaşık menülerin sadeleşmesi dikkat çekiyor.

FACEBOOK'TA "ÇİFT DOKUNMA" DEVRİ

Meta, bu güncellemeyle akış sayfasının çok daha sade ve odaklı olacağını belirtiyor. Artık birden fazla fotoğraf paylaştığınızda, bu görseller dağınık durmak yerine standart bir ızgara düzeninde görünecek.

Artık Facebook akışında gezerken bir fotoğrafı beğenmek için "Beğen" butonunu aramanıza gerek yok; Instagram'da olduğu gibi çift tıklayarak gönderileri beğenebileceksiniz. Ayrıca bir içeriğe dokunduğunuz, o içerik tam ekran olarak açılarak daha sürükleyici bir deneyim sunacak.

Navigasyon çubuğu da nasibini alıyor. Meta, kullanıcıların en çok vakit geçirdiği Reels, Arkadaşlar, Marketplace ve Profil sekmelerini merkeze alarak gereksiz kalabalığı ortadan kaldırıyor.

ARAMA VE KEŞFET DENEYİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yeni güncellemeyle birlikte Facebook'ta arama sonuçları artık sadece metin tabanlı listeler değil, içeriği öne çıkaran ızgara yapısında karşımıza çıkacak.

Ayrıca Meta, arama sonuçlarında gezinirken yerinizi kaybetmeden farklı fotoğraf ve videoları inceleyebileceğiniz yeni bir tam ekran görüntüleyiciyi test ediyor. Yani "Geri dön" tuşuna basıp tüm sayfayı yenileme derdi bitiyor. Bununla birlikte, akışınızda görmek istemediğiniz içerikler için "Daha az göster" gibi geri bildirim seçenekleri de daha görünür hâle getiriliyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN YENİ ARAÇLAR

Facebook sadece tüketenleri değil, üretenleri de düşünmüş. Hikâye ve gönderi oluşturma ekranları tamamen yenilenerek daha sezgisel hâle getirildi. Müzik ekleme, arkadaş etiketleme gibi popüler araçlar artık elinizin altında.

Tüm bunlara ek olarak yorumlar kısmı da sadeleşiyor. Grup ve Reels içeriklerindeki yorumlar, konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor. En önemlisi de konuyla alakasız yorumları anonim olarak bildirme özelliği geliyor. Böylece "fiyat nedir"ciler veya spam yapanlar daha hızlı elenebilecek.

PROFİLİNİZ ARTIK SİZİ DAHA İYİ ANLATACAK

Yeni profil yapısı, insanlarla "gerçek" bağlar kurmanız üzerine odaklanıyor. Profilinizi güncellediğinizde, Facebook size kampçılıkla ilgilenen diğer arkadaşlarınızı veya bu konuda ipuçları verebilecek kişileri önerecek.

İzlediğiniz dizilerden, tekrar tekrar dinlediğiniz albümlere kadar birçok detayı profilinize ekleyebilecek ve kimlerin bunları görebileceğini detaylıca seçebileceksiniz.

META: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Son olarak, Meta, bu değişikliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve 2026 yılında çok daha fazla yeniliğin geleceğini de not düştü.