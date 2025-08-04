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Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bilinçsizce yakıldığı önen sürülen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4’üne sıçrayarak büyük korku yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bilinçsizce yakıldığı önen sürülen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4’üne sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Yağcılar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bilinçsizce yakılan ateş sıralı olarak bulunan 7 dükkandan 4’üne sıçradı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı! 1

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı! 2

6 ekip ve 20 personelle yangına müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürdü.

Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı! 3

Bölgeye sevk edilen olay yeri ekipleri ise yanan dükkanlarda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Bilinçsizce yakılan ateş, 4 dükkana felaketi yaşattı! 4

Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya Adapazarı
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