HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Antalya’da yaklaşık 30 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak veterinere götürüldü.

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı’nda bulunan ve yüksekliği yaklaşık 30 metreyi bulan falezlerde mahsur kalan kedi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin arasındaki sarp kayalık alanda birkaç gündür mahsur kalan ve korkudan saklanan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra iple erişim teknikleri kullanarak kedinin bulunduğu yere ulaştı.

Kedinin mahsur kaldığı noktaya ulaşan itfaiye eri, korktuğu gözlenen ve kayalık alandaki oyuklara saklanan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için mama ile yaklaşmaya çalıştı. Ancak korktuğu için bulunduğu noktadan ayrılmayan kediye daha sonra hayvan yakalama aparatıyla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan ve itfaiye erinin severek sakineştirdiği kedi çuvala yerleştirilerek falezlerin üst kısmına çıkarıldı. Taşıma çantasına konulan ve sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, ihbarda bulunan vatandaşlar ile restoran çalışanlarına teslim edildi. Mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi kontrol amaçlı veterinere götürüldü.

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 1

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 2

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 3

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 4

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 5

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 6

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 7

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 8

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 9

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı 10


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 2,5 yıl sonra! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam odasında ilk görüntüTam 2,5 yıl sonra! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam odasında ilk görüntü
CHP'de iki farklı bayramlaşma! CHP'de iki farklı bayramlaşma!

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.