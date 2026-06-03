Farkındalık etkinliği ilgi gördü

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlara sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik destek hizmetleri ve başvuru süreçleri hakkında da bilgi verildi. Yetkililer, toplumda tütün kullanımının azaltılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA