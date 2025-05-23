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Farkından olmadan kendilerine mezar kazmışlar! Kocaeli'de öldüren define avı: İki arkadaş kuyuda can verdi

Kocaeli'de define avcıları korkunç bir sonla hayata veda etti. Kuyu kazan iki arkadaş zehirlenerek can verdi. Şahıslar kurtarılmaya çalışılırken bir kişi de gazdan dolayı hastanelik oldu.

Farkından olmadan kendilerine mezar kazmışlar! Kocaeli'de öldüren define avı: İki arkadaş kuyuda can verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iddiaya göre define için kuyu kazan iki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler cesetleri çıkarmak için uzun süre ter döktü.

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RUM MEZAR KALINTILARI İDDİASI

Olay, saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarında bulunan ve Rum mezar kalıntılarının olduğu ileri sürülen ormanlık alanda meydana geldi.

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10 METRE KUYU KAZIP BAYILDILAR

İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ile Veysel Eroğlu baygınlık geçirdi. Hareketsiz kalan şahıslar için bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın şahısları kontrol etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilendi.

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ÇEVREDEKİ BİRİ HASTANELİK OLDU

Kuyunun içindeki şahıslara ulaşan ekipler, iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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KURTARMA ÇALIŞMASINDA ZOR ANLAR

Cenazeleri çıkartmak için çalışma başlatan ekipler kuyuda bulunan gazın tahliyesi için çaba harcadı. Arazide ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gazın tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri cihazlar ile ölçüm yaptı.

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OLAY YERİNE CUMHURİYET SAVCISI GELDİ

Kuyunun güvenliğinin alınmasının ardından ekipler cenazeleri çıkartmak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısı ile olay yerine gelerek inceleme yaptı. Operasyonun ardından hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gebze mezar kuyu
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