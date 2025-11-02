HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki: "Haysiyetsiz soysuzlar, hukuk önünde hesaplaşacağız"

Milyonlarca dolarlık vurgun sonrası hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapsi istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında asılı halde bulundu. Özer'in ölümü sonrası eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen paylaşım ise gündem oldu. Kendisine iftira atıldığını belirten Soylu, "Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki: "Haysiyetsiz soysuzlar, hukuk önünde hesaplaşacağız"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye uzun bir süre Thodex vurgununu konuşmuştu. Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer milyonlarca dolarlık vurgunun ardından yurt dışına kaçmıştı.

CEZAEVİNDEKİ ODASINDA ASILI BULUNDU

Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından Özer'i Türkiye'ye getirmişti. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Faruk Fatih Özer in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu dan sert tepki: "Haysiyetsiz soysuzlar, hukuk önünde hesaplaşacağız" 1

"İFTİRA ATAN, MASUMİYETİ KATLEDEN HAYSİYETSİZ SOYSUZLAR"

Özer'in ölümü kısa sürede gündem olurken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar. Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

Faruk Fatih Özer in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu dan sert tepki: "Haysiyetsiz soysuzlar, hukuk önünde hesaplaşacağız" 2

"SİZİNLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları… Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım"

NE OLMUŞTU?

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti. Özer'in Türkiye'den kaçtığı dönem eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu olmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıŞanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Thodex Faruk Fatih Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.