Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki: "Haysiyetsiz soysuzlar, hukuk önünde hesaplaşacağız"

Türkiye uzun bir süre Thodex vurgununu konuşmuştu. Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer milyonlarca dolarlık vurgunun ardından yurt dışına kaçmıştı.

CEZAEVİNDEKİ ODASINDA ASILI BULUNDU

Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından Özer'i Türkiye'ye getirmişti. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

"İFTİRA ATAN, MASUMİYETİ KATLEDEN HAYSİYETSİZ SOYSUZLAR"

Özer'in ölümü kısa sürede gündem olurken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar. Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

"SİZİNLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları… Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım"

NE OLMUŞTU?

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti. Özer'in Türkiye'den kaçtığı dönem eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu olmuştu.