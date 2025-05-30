Fas'ın başkenti neresi? Fas'ın başkenti hakkında bilgiler

Fas, coğrafi açıdan Avrupa'ya daha yakın bir konumda olduğu için kültürel anlamda Kuzey Afrika ülkelerinden ayrışır. Bu sebeple de Afrika'nın Paris'i olarak anılır. Arap coğrafyasının en batısında bulunduğu için Arapça'da batı anlamında kullanılan Mağrip, Avrupa’da ise Morocco adı ile bilinir. Fas ülkesinin resmi adı Fas Krallığı olarak geçer. Ülkenin yaklaşık nüfusu 37 milyon olup, 720.000 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Fas hakkında araştırılan konulardan biri de ülkenin başkentidir.

Fas’ın başkenti neresi?

Fas'ın başkenti Rabat'tır. 1955 yılında bağımsızlığın ilan edilmesiyle beraber hem politik hem de idari olarak başkent olan Rabat şehri çok fazla turistik değildir. Bu sebeple yoğun bir turist oranından bahsedilemeyeceği gibi sessizlik arayan ziyaretçiler için uygundur.

Rabat sömürge mimarisi, palmiye ağaçlarıyla kaplı ve bazısı trafiğe kapalı caddeleri, butik dükkanları, sokak heykelleri ve anıtlarıyla görülmesi gereken şehirlerden biridir. Etkileyici bir mimari ve köklü bir tarihi olan şehrin sokaklarını gezerken sakinlik hissi birçok turisti memnun eder. Bu şehirde gezerken Fenike, Roma, Muvahhid ya da Merenid dönemine ait anıtlara da rastlanılabilmektedir.

Atlantik Okyanusu’na dökülen Bou Regreg Nehri’nin kıyısında inşa edilen şehir, tarihi ve doğal unsurlarının yanı sıra önemli bir liman kentidir. Şehirdeki ekonomik faaliyetler arasında tekstil ve gıda ile inşaatçılık da öne çıkar.

Rabat'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Rabat şehrine direkt olarak uçuş bulunmamaktadır. Şehri gezmek isteyenler çeşitli aktarmalar ile ulaşım sağlayabilirler. Fas, bir Afrika ülkesi olması sebebiyle yaz aylarında yüksek sıcaklıklara sahiptir. Bu nedenle genellikle kış aylarında ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Rabat'ta gezilecek yerler

Chellah

Şehrin güney bölgesinde bulunan Chellah, Orta Çağ dönemine ait bir antik kent olarak dikkat çeker. 2012 senesi itibarıyla Dünya Mirası Statüsü’nde yer alan bu antik kentte gezerken çevresindeki doğanın da tadı çıkarılabilir. Ayrıca burada 2005 yılından itibaren her yıl eylül ayında “Jazz au Chellah” adlı bir caz festivali düzenlenir.

Hassan Kulesi

Hassan Kulesi 1195 senesinde Yaqub al Mansur’un yapımına başladığı ve dünyanın en büyük minaresine sahip cami olacağı iddia edilen fakat bir türlü bitirilemeyen bir caminin minaresidir. 1199 senesinde Mansur’un ölümüyle beraber inşaat çalışmaları da durdurulmuştur. İnşası 86 metre olarak planlanan minare günümüzde 44 metre uzunluğa sahiptir.

Kasbah

Kasbah terimi Kuzey Afrika’daki Arap mahallelerine verilen isimdir. Rabat’taki Kasbah da Bou Regreg Nehri’nin Sale şehrinin karşısında bulunan yarımada şeklindedir. Bu bölgede Muvahhidler döneminde yapımına başlanan bir cami ve saray da bulunur. Ayrıca dar sokakları, mavi-beyaz küçük evleriyle de dikkat çeken bir bölgedir.

Andalusian Bahçeleri

Andalusian Bahçeleri Kasbah’ın ara sokaklarında yer alır ve gizli bir bahçe olarak nitelendirilir. Sömürge döneminde yani 20. yüzyılda Fransızlar tarafından inşa edilir. Mimari ve peyzajı açısından oldukça estetik bir görünüme sahip olan bahçelerde duyulan kuş ve su sesleri oldukça dinlendiricidir.

Rabat'ta şehir içi ulaşım

Rabat şehrinin yapısına göre iyi olarak nitelendirilebilen bir ulaşım sistemi bulunur. Bilhassa şehirdeki turistik noktalara ulaşım oldukça pratiktir. Bununla beraber Rabat’ta taksi kullanımı da maddi açıdan uygun olduğundan son derece yaygındır. Şehir etrafında gezmenin diğer bir kolay yöntemi iste Rabat-Sale tramvay hattını kullanmaktır.

Fas ve Rabat'ta ne yenir?

Rabat ve Fas mutfağında bulunan lezzetlerin öne çıkan özelliği yüksek miktarda baharat kullanımıdır. En fazla kullanılan baharatlar safran ve nanedir. Mutfak kültüründe bulunan kırmızı et ve tavuk yemeklerinin birçoğu bu soslar ile hazırlanır.

Ülkede sebze yetiştiriciliği çok fazla olsa da sebze yemeklerine mutlaka bir et ürünü eklenir. Berberice’de “seksu”, İngilizce ve Türkçe’de “kuskus” olarak bilinen irmik, et ve sebzelerle beraber hazırlanan geleneksel bir lezzet olarak öne çıkar.

Şehirde mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında; hem tatlısı hem de tuzlusu ile bilinen bir çeşit turta olan bestila, güveç yemeği olarak da tanımlanan tajine ve geleneksel çorba olan harira yer alır.

Rabat'ta alışveriş

Rabat şehrinde alışveriş seçeneği oldukça fazladır. Modern ve zincir mağaza seçenekleri de son derece geniştir. Yerel ürünler arayan turistler için sokak pazarları ve butik mağazalar bulunur. Yerel ürünler için Rue des Consuls Caddesi bunun adresidir. Cadde 1912 yılına kadar diplomatların kullandığı bir yer olsa da günümüzde açık bir alışveriş merkezini andırır.