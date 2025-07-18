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Fatih Altaylı’dan hakkında istenen cezaya ilk yorum: ‘Yasaya uygun değil! Kimse dertlenmesin’

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasının istendiği iddianamenin hazırlandığı dün duyurulmuştu. Altaylı hakkında istenen ceza ile ilgili bugün bir açıklama yaparak “Beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin. İddianame avukatlarımdan önce basına dağıtıldı!" dedi.

Fatih Altaylı’dan hakkında istenen cezaya ilk yorum: ‘Yasaya uygun değil! Kimse dertlenmesin’

İstanbul Başsavcılığı, Youtube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla iddianame düzenledi.

YouTube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve dün “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan gazeteci Fatih Altaylı, “5 yıldan az olmamak kaydıyla” hapisle cezalandırılması ve Ağır Ceza’da yargılanması istemiyle ilgili ilk kez konuştu.

Fatih Altaylı, YouTube yayınında okunan Marmara cezaevi’nden gönderdiği mesajında, iddianame ile ilgili şunları söyledi:

Fatih Altaylı’dan hakkında istenen cezaya ilk yorum: ‘Yasaya uygun değil! Kimse dertlenmesin’ 1

“2,5 dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame hazırlanmasını bekliyorduk. Sonunda iddianame hazırlandı ve en az 5 yıl hapis sistemiyle dava açılıyor. Şaşırdın mı? Hayır. Yasada olmayan uydurma bir suçla uyduruk bir şekilde tutuklayanlar elbette böyle bir iddianame hazırlayacaktı. Ama şunu biliyorum ki benzer iddialarla farklı mahkemelerde görülen ve aynı kanun maddelerine dayanılarak yapılan yargılamalarda yargı çok yerinde kararlar verdi. Bunların birkaçını dün Barış Terkoğlu Cumhuriyette yazdı. Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Fatih Altaylı iddianame açıklama
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