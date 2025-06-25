Fatih Altaylı Silivri'den açıkladı! "Bazı AK Partili dostlar 'gelme tutuklayacaklar' dedi"

Yayın hayatına YouTube'da kendi kanalında devam eden gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak Marmara'da bulunan Silivri Cezaevine gönderildi. Tutuklanması gündem olan Altaylı bugün yeni açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularına yanıt veren Altaylı dikkat çekici bilgiler verdi. Geçen hafta İspanya'da olduğunu ve bazı AK Partili isimlerin kendini aradığını belirten Altaylı, kendisine tutuklanacağının söylendiğini, gelme denildiğini ancak sinirlenip geldiğini ifade etti. Altaylı'nın Cübbeli Ahmet Hoca'yla ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çeken bir diğer başlıklardan biri. Altaylı tutuklandıktan sonra Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Altaylı'nın Çakır'a verdiği yanıtlar şu şekilde;

Tutuklanacağını tahmin etmiş miydin? Açıkçası ben adli kontrol, belki ev hapsi gibi şeyler bekliyordum. Konuşmanın sosyal medyaya çarpıtılarak düştüğünden ve troll saldırısından herhalde haberin olmuştur. Yine de bundan tutuklama çıkmasına şaşırdın mı?

Adliyeye gelmeden ben de en fazla adli kontrol bekliyordum. Ama adliyede havayı görünce anladım. Aslında bekliyordum. Bir hafta önce İspanya’da idim. AKP’den tanıdığım bazı dostlar arayıp “gelme tutuklayacaklar” diye haber yolladı. Bunu duyunca sinirlendim ve geldim.

Cübbeli Ahmet’in hakkında söyledikleri için ne düşünüyorsun?

Duymadım ama anlattılar. Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor.