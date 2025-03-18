Fatih Erbakan: Terör devleti İsrail ancak güçten anlar

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Terörist İsrail, mübarek ramazan ayında da kan dökmeye devam etmektedir. Dün gece Gazze’de çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 404 masum sivili şehit eden bu zalimler, insanlık tarihine bir kara leke daha sürmüştür. Yemen’de ise Amerika’nın gerçekleştirdiği saldırıda 50’den fazla masum insan şehit oldu. İsrail’in hamisi Amerika da aynen İsrail gibi Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmekten asla geri durmamaktadır. Bu vahşet karşısında Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Malatya Kürecik Radar İstasyonu derhal kapatılmalıdır. Amerika’nın ülkemizdeki ve bölgemizdeki askeri varlığına son verilmelidir.

Kınamalarla, diplomatik mesajlarla İsrail’in durdurulamayacağı açıktır. Terör devleti İsrail ancak güçten anlar. İslam dünyası daha fazla gecikmeden harekete geçmeli, Türkiye’nin liderliğinde D-8 fiilen işler hale getirilmelidir. Müslüman ülkeler hep birlikte somut yaptırımlar uygulamalı, Filistin halkı yalnız bırakılmamalıdır. Buradan hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz. İsrail’in ve onun hamisi Amerika’nın işlediği bu insanlık suçlarına karşı artık kınama yerine, somut adımlar atılmalıdır.

Şunu da ifade ediyoruz; eğer Amerika, Siyonist İsrail’i bu kadar seviyorsa, alsın o İsrail’i Alaska’ya taşısın. Bu coğrafya mazlumların evidir, zalimlere asla geçit verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır