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Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni hakkında tutuklama talebi

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş‘in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, ‘Rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni hakkında tutuklama talebi
Doğukan Akbayır

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş‘in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, ‘Rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

FATİH KELEŞ, OĞLU VE YEĞENİNE TUTUKLAMA TALEBİ

İBB operasyonları kapsamında dün gözaltına alınan ve tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İki şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ibb
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