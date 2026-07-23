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Fatih Portakal 'Ahbap' pişmanlığını anlattı: “Kendime kızıyorum”

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“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan gazeteci Fatih Portakal, yaklaşık 1,5 saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Portakal, 2023 yılında Ahbap’ın güvenilir bir dernek olarak göründüğünü belirterek “Daha fazla sorgulayabilirdik. Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için kendime üzülüyorum” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Fatih Portakal, savcılıkta yaklaşık 1,5 saat ifade verdi.

İDDİALAR PORTAKAL'A SORULDU

İşlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Portakal, Ahbap Derneği ile geçmişteki ilişkisine ve soruşturmayla ortaya çıkan iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal Ahbap pişmanlığını anlattı: “Kendime kızıyorum” 1

"SORGULAYABİLİRDİK AMA KENDİME ÜZÜLÜYORUM, BU İNSANLAR İYİ NİYETLERİMİZİ SÖMÜRDÜĞÜ İÇİN"

Portakal, "Belki bir iki kez konuştuk. Sohbet bile ediyorduk. Pişman olduğumu söyledim, 2023 yılında ki şartlara baktığımda o yıllarda iyi bir dernek olarak görünüyordu ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında, yukarıda verdiğim ifade de aynı şekilde. Daha fazla sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal Ahbap pişmanlığını anlattı: “Kendime kızıyorum” 2

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

AA'nın aktardığına göre; bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Ahbap Derneği
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