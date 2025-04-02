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Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.04.2025 22:07
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6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek olan CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar sonrası gazeteci Fatih Portakal ise Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. "80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? Hangi yüzle aday olacaksınız?" diye soran Portakal, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu: "Aday olmayın"

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanırken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları Ankara kulislerinde gündemden düşmüyor. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması ve peş peşe yaptığı kritik ziyaretler dikkat çekerken; gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert açıklamalar geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "HANGİ YÜZLE?"

Sözcü TV yayında Portakal, Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürürken "Hangi yüzle aday olacaksınız?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında kendisi gibi düşünen insanları kandırdığını iddia eden Portakal "Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğinin altını çizen Portakal, "Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin" dedi.

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Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle;

"2023 YILINDA İNSANLARI KANDIRDINIZ"

"Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü kurultayda aday olabilir mi? Hiçbir şey demiyor. Ama çoğunluk sağlanırsa, ismi önerilirse düşünebilirim tadında. Ben de soruyorum; Kemal bey sizi aday gösterirlerse siz hangi yüzle aday olacaksınız? 'Ben aday olmam, beni aday gösterirlerse düşünürüm' diyor. Düşünmeyin Kemal bey, gerçekten düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Siz hangi yüzle oturacaksınız o koltuğa? Hadi aday oldunuz diyelim. Hangi yüzle aday olacaksınız? Hadi kazandınız diyelim hangi yüzle oturacaksınız? Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Beni kandırdınız ya... Beni ve benim gibi insanları 2023 yılında, değişim isteyen insanları kandırdınız. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız?

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNMEYİN"

Hala daha siyasetin içinde olacağım diye çırpınıyorsunuz. Öyle mi değil mi diye bir açıklama da yapmıyorsunuz. Belki de gerçekten bunlar bir dedikodu. Böyle bir şey düşünmüyorsunuz bile. Ama düşünüyorsanız da düşünmeyin. Gerçekten aday olmayın. Artık yeter.

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"HANÇERLEMİŞSİNİZ BİRBİRİNİZİ"

80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP'yi ayağa kaldırmayı falan mı düşünüyorsunuz? En olması gerekn zamanda kaldıramamışsınız. İnsanların umutlarını sömürmüşsünüz. 5'li masa, 6'lı masa diye kandırmışsınız. Hançerlemişsiniz birbirinizi.

"SİZİN SAYFANIZ DA DÖNEMİNİZ DE BİTTİ"

Utanmadan da çıkacaksınız 'Ben aday oluyorum' diyeceksiniz. Yapmayın. Çünkü bir isminiz var. O ismi de zedelendirmeyin. Rica ediyorum sizden. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz bitti. Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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