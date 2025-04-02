Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış! Kılıçdaroğlu CHP'ye gelirse yapacaklarını sıraladı: "İşi gücü bırakıp..."

Gazeteci Fatih Altaylı her sabah YouTube kanalında yayınladığı videoda gündemle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Altaylı son dönemde CHP'nin kurultayıyla alakalı olarak da önemli ifadelerde bulundu. Altaylı'nın ifadeleri şu şekilde:

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM"

"CHP'nin kurultayında 76'lık dede yeniden aday olursa eğer ve Allah korusun bu adam seçilirse yapacağım iki şey var.

Bir, Allah belanızı versin deyip gidip AK Parti'ye oy vereceğim.

"BİR OLTA ALIRIM, KAFAMA DA HUNİ..."

İki, işi gücü bırakacağım. Gideceğim bir sahil kasabasına. Hatta belki gideceğim yurt dışına. Kılıçdaroğlu kurultayda seçilirse benden kurtulma şansınız var. Seçilirse ben gidiyorum, beni kimse göremez. Bütün umutlarım biter. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse yemin ediyorum yayıncılığı, gazeteciliği her şeyi bırakırım. Gidip bir sahil kasabasına bir olta alırım, kafama da bir huni takarım. Balık tutarım."