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İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yunanistan'dan 60 kişinin iadesini hızlandırmasını istedik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile gerçekleştirdiği görüşmede, 60 kişinin iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yunanistan'dan 60 kişinin iadesini hızlandırmasını istedik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ 60 KİŞİNİN İADESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı. Bugün Yunanistan’daki temaslarımız kapsamında Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Sayın Michalis Chrisochoidis ile bir araya geldik. Görüşmemizde terör, organize suç örgütleriyle mücadele ve aranan şahısların iadesi konusundaki beklentilerimizi açıkça ortaya koyduk.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yunanistan dan 60 kişinin iadesini hızlandırmasını istedik" 1

"TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLMELERİNİ MUHATABIMIZA KARARLI BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK"

Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. İade şartları oluşan şahısların işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını ve Türkiye’ye teslim edilmelerini muhatabımıza kararlı bir şekilde ifade ettik" dedi. "Suçlular sınırları aşsa da adaletten kaçamaz" ifadesini kullanan Bakan Çiftçi, "İade sürecinde ortaya çıkan hiçbir gecikme, suçlulara zaman kazandırmamalı, süreci sekteye uğratacak hiçbir uygulamaya asla geçit verilmemelidir. Mültecilik mekanizması suçluların adaletten kaçış yolu olamaz. Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımı sağlanmalı, şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul süreçleri etkin biçimde işletilmelidir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yunanistan dan 60 kişinin iadesini hızlandırmasını istedik" 2

Bakan Çiftçi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Güvenlik güçlerimiz FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratabilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemeli, terör örgütlerinin farklı yapılanmalar ve yasal faaliyet görüntüsü altında varlıklarını sürdürmelerine, kendilerine yeni hareket alanları oluşturmalarına fırsat verilmemelidir. Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız."
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yunanistan dan 60 kişinin iadesini hızlandırmasını istedik" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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