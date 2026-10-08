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Kocaeli'de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti kanser tedavisi nedeniyle sanığın tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi.

Kocaeli'de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis

Olay, 3 Temmuz 2025'te Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. 76 yaşındaki İzzet Kalyon, olaydan yaklaşık 10 ay önce otomobilini 1 milyon 600 bin liraya sattığı ancak parasını alamadığı Aykut Canımoğlu (30) ve babası Mehmet Canımoğlu (60) ile karşılaştı.

Kocaeli de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis 1

ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA OĞULU ÖLDÜRMÜŞTÜ

İddiaya göre; açılan davaya neden katılmadıklarını ve parasını ne zaman ödeyeceklerini soran Kalyon ile baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hakarete maruz kaldığı ve öldürülme korkusuna kapıldığı öne sürülen Kalyon, tabancasıyla ateş ederek baba ile oğlunu vurdu.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık Kalyon, mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı gerekçesiyle ilk celse sonrası mayıs ayında tahliye edildi.

Kocaeli de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis 2

27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesine sanık Kalyon ile taraf avukatları katıldı. Savunması alınan Kalyon, öldürme amacıyla hareket etmediğini, ateş etmesinin kendisini koruma amacı taşıdığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kalyon'u iki maktule yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak cezalar 12 yıl 6'şar aya düşürüldü. Böylece Kalyon, iki kez 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanığa 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Kocaeli de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis 3

KANSER HASTASI OLDUĞU İÇİN ADLİ KONTROL UYGULANDI

Mahkeme, sanığın kanser tedavisi nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga
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