Fatih'te bir çocuk 1. kattan düşerek ağır yaralandı

5 katlı binanın 1. katında yaşayan Muhammed M. B. (4), dengesini kaybederek pencereden yere düştü.

Fatih’te 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Muhammed M. B. (4), dengesini kaybederek pencereden yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

1. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 09.00 sıralarında Balat Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan B. ailesinin çocukları Muhammed M. B., pencereye çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki bir kişi ise Muhammed M. B. kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammed M. B. iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Fatih te bir çocuk 1. kattan düşerek ağır yaralandı 2

"KAFASINDA KIRIKLAR VE İÇ KANAMASI VAR"

Muhammed M. B. babası Uğur F. B., "Ben sabah işe gittikten sonra evde oynarken camın kilidini kurcalamış. Nasıl olduysa dengesini kaybetmiş oradan aşağıya düşmüş. Kafasında kırıklar ve iç kanaması var. 24 saat bir süre bekleyeceğiz. Muhammed M. 4 yaşında şuan Bağcılar'da özel bir hastanede, durumu entübe. Küçük kardeşi var 10 aylık bebek. Onunla oynarken camdan aşağıya düşüp yaralanıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun hemen hastaneye yetiştirmiş. Beni de aradılar hemen hastaneye geldim. İnşallah iyileşecek" dedi.

Fatih te bir çocuk 1. kattan düşerek ağır yaralandı 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da üzerinde anahtarı unutulan biber yüklü kamyonet terk edilmiş halde bulunduAntalya’da üzerinde anahtarı unutulan biber yüklü kamyonet terk edilmiş halde bulundu
Kayseri’de tarihi eser operasyonuKayseri’de tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

