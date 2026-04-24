Fatih'te bir çocuk 1. kattan düşerek ağır yaralandı

Fatih’te 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Muhammed M. B. (4), dengesini kaybederek pencereden yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

1. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 09.00 sıralarında Balat Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan B. ailesinin çocukları Muhammed M. B., pencereye çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki bir kişi ise Muhammed M. B. kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammed M. B. iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KAFASINDA KIRIKLAR VE İÇ KANAMASI VAR"

Muhammed M. B. babası Uğur F. B., "Ben sabah işe gittikten sonra evde oynarken camın kilidini kurcalamış. Nasıl olduysa dengesini kaybetmiş oradan aşağıya düşmüş. Kafasında kırıklar ve iç kanaması var. 24 saat bir süre bekleyeceğiz. Muhammed M. 4 yaşında şuan Bağcılar'da özel bir hastanede, durumu entübe. Küçük kardeşi var 10 aylık bebek. Onunla oynarken camdan aşağıya düşüp yaralanıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun hemen hastaneye yetiştirmiş. Beni de aradılar hemen hastaneye geldim. İnşallah iyileşecek" dedi.