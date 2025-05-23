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Fatih’te deprem hasarlı 2 katlı metruk bina çöktü

Fatih’te, 23 Nisan’da Silivri açıkları Marmara Denizi’nde meydana gelen depremde hasar alan 2 katlı ahşap metruk binada çökme meydana geldi.

Fatih’te deprem hasarlı 2 katlı metruk bina çöktü

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, enkazdaki çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak’ta yaşandı.

DEPREMDE HASAR ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan’da Silivri açıkları Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hasar alan metruk binada çökme meydana geldi.
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ENKAZ VE ÇEVRESİNDE KÖPEKLE ARAMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler ise arama çalışmalarına başladı. Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih metruk bina
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