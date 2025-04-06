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Fatih'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Fatih'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde seyreden M.G. yönetimindeki 06 BP 8016 plakalı hafif ticari araç, yolcu almak için Kumkapı Durağı'na yanaşan A.A. idaresindeki 34 HO 2036 plakalı özel halk otobüsünün arkasında durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen S.İ'nin kullandığı 34 SEZ 06 plakalı otomobil hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın da özel halk otobüsüne çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif ticari araçtaki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada 3 araçta hasar oluştu.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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