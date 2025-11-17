HABER

Fatih’te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme. Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
