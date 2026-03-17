Fatma Betül Sayan Kaya: "Çocuklar bugün çalışıp yarın unutacağımız bir mesele değildir"

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, 81 ilde düzenlenen iftar programları ve organizasyonlarda, yetim ve maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılmak üzere 100 bin adet giyim kartlarının dağıtımı konusunda Ramazan ayı içinde çalışmalar yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, bu kapsamda AK Parti Genel Merkez’ de düzenlenen ‘’Çocuk Gülerse Dünya Güler’ iftar programında Ankara’da ikamet eden yetim ve maddi durumu iyi olmayan çocuklu ailelerle bir araya geldi.

"HESABINI ASLA VE ASLA VEREMİYORLAR"

Kaya, misafirleri selamlayarak, bugün çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi. Çocuk denilince tüm dünyada akan suların durması gerektiğini belirten Kaya, bir çocuk için her şeyin en güzelini bütün dünyanın düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya, "Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele veriyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, onların hepsinin huzurla, refahla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor." dedi.

"Bir çocuğun canı yansa bu dünyaya dert olmalı." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde maalesef çocukların hakları da eşit değil. Küresel siyasetin çocukları da ayrıştırdığını görüyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü çocuklar diğerlerinden ayrıştırılıyor maalesef. Kendi çocuklarının saçının teline zarar gelse kıyameti koparanlar, katlettikleri evlatların hesabını asla ve asla vermiyorlar. Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele veriyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, hepsinin huzurla, refahla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor."

"BİR ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA BİN GÜLER"

Kaya, bugün dünyadaki bütün çocukların yüzünü güldürmek için mücadele eden tek bir kişinin bulunduğunu, onun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Dünyanın, Türkiye'nin ne kadar merhametli, ne kadar barışçıl ve mazluma ne kadar kol kanat geren bir ülke olduğunu konuştuğunu belirten Kaya, "Çünkü aslında yaslandığımız medeniyet bize bir çocuğun ne kadar kıymetli olduğunu öğretiyor. Bir çocuk gülerse, dünya bin güler. Biz, bir çocuğun mutluluğunun bütün insanlığın mutluluğu olduğunu düşünen bir anlayıştan geliyoruz. Çocuğa değer vermeyen, onları istismar eden, çocuklara hor davranan hiçbir toplumun da gerçek anlamda kalkınamayacağını biliyoruz." diye konuştu.

AK Parti olarak her proje, çalışma ve yatırımda çocukları merkeze aldıklarının altını çizen Kaya, deprem bölgesindeki 450 bin sosyal konutun inşasında çocuklar için sosyal donatı alanlarını, okulları göz ardı etmediklerini söyledi.

Küreselleşen dünyada dijitalleşmenin, çocuklar için büyük imkanların yanı sıra büyük tehditleri de barındırdığına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Dijital dünyada çocuklarımızın aklı ve kalbi asıl işlevini, yani muhakeme yeteneğini yerine getirmekten zaman zaman mahrum bırakılıyor. Okuyan, araştıran, sorgulayan çocuklarımız yerine dijital dünyanın adeta beynini uyuşturduğu çocuklar bu dünyanın, küresel dünyanın en büyük tehdidi. Biz dijitalleşen dünyada da çocuklarımızı korumak için yeni bir yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 15 yaşından küçük evlatlarımızın sosyal medya platformlarında adeta beyinlerini heba etmelerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ana hedeflerimiz çocuklarımızın aklını, kalbini, muhakeme yeteneğini en iyi düzeyinde muhafaza etmek ve onların gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için tehditlerden uzak kalmalarını sağlamak."

"ÇOCUKLARA UZANAN EL OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Türkiye'nin evlatlar, nesiller yetiştirmeye son derece önem veren çok güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Kaya, şunları ifade etti:

"Çocuklar üzerine hangi konu olursa olsun biliyoruz ki bu, bugün çalışıp, yarın unutacağımız bir mesele değildir. Gün geçtikçe, küresel anlamda tehditler ortaya çıktıkça politikalarımızı da güncelleyip revize ettiğimiz dönemleri yaşıyoruz. Aylan bebeklerin denizde boğulduğu bir dünyada bizler bu dünyanın vicdanı olmak için yola çıktık. Ahmetlerin, Ayşelerin, Esmaların katledildiği bu dünyada bizler, çocuklara uzanan el olmak için mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle onları mezalimden kurtarmak için mücadele ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel anlamda çok büyük bir mücadeleyi AK Parti iktidarı veriyor.

Yetimlere, öksüzlere, mülteci evlatlarımıza, evinden, yurdundan olmuş evlatlarımıza kapılarımızı daima açıyoruz. Onları en güzel şekilde misafir ediyoruz. Bugün Suriye'de, Türkiye'de büyümüş, gözünü Türkiye'de açmış ve Türkiye sevgisiyle büyümüş on binlerce, milyonlarca evladımız var. 'Bir yanım Suriyeli, bir yanım Türkiyeli' diyen çocuklar ve gençler var. Hiçbir ülkenin böylesine sahiplenildiği görülmemiş bir dönemde yaşıyoruz."

Türkiye'nin vefanın, sevginin ve vicdanın adı olduğunu vurgulayan Kaya, bunu sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükran ve minnetlerini iletti.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ramazan ayında Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocukların yüzünü güldürmek için her zamankinden daha büyük bir aşkla çalıştıklarını dile getiren Kaya, 81 ilde sosyal politikalar ekiplerinin, kadın ve gençlik kolları ile AK Parti teşkilatının adeta bir seferberlik ruhuyla gönül sofraları kurduğunu söyledi.

Milyonlarca hanede iftar bereketini milletle birlikte yaşadıklarını anlatan Kaya, gönül köprülerini sağlamlaştırdıklarını, yüz binlerce çocuğa bayram hediyeleri takdim ettiklerini aktardı.

Bir çocuğun yüzünü güldürmenin, mutlu etmenin ve duasını almanın herkese nasip olmayacağını vurgulayan Kaya, tüm davetlilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.