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Fatma'yı, başını defalarca yere vurarak katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı... Savunması 'pes' dedirtti

12.03.2025 16:54
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İzmir'de Fatma Kara (27) eski sevgilisi Olgun Gacar (34) ile konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Genç kadın aldığı darbeler sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, cani adam polis tarafından gözaltına alındı. Katilin ifadeleri de ortaya çıktı. İfadesinde alkol aldığını ve kendini kaybettiğini söyleyen cani, "Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dedi.

Fatma'yı, başını defalarca yere vurarak katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı... Savunması 'pes' dedirtti

Korkunç olay, dün saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi.

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CANİ ADAM KADININ BAŞINI DEFALARCA YERE VURDU

Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında bir süre sonra sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı. Olgun Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Kara ise memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürülerek toprağa verildi.

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"ALKOLLÜYDÜM, KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Bu arada Olgun Gacar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Alkollü olduklarını söyleyen Gacar'ın, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dediği öğrenildi.

OLAY, ÇOCUK BAKICILIĞI YAPTIĞI EVE YAKIN BİR YERDE YAŞANMIŞ

Fatma Kara'nın, 2016 yılında annesini kanser sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Daha önce çağrı merkezinde çalışan Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.

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(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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