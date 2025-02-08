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Fatma Zehra Kınık eğitimini bahane ederek yasağın kaldırılmasını istedi! Barlasçeki'nin acılı annesi isyan etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.02.2025 17:03
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne yol açmıştı. Adli kontrol şartı kaldırılan Kınık, eğitimini gerekçe göstererek yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını istedi. Barlasçeki'nin annesi ise duruma isyan ederek “Oğlum gitti, canım gitti. Benim de hayatım bitti oğlumla beraber. Ve sen eğitimini dert ediyorsun. Gerçekten bu mu yani?" dedi.

Fatma Zehra Kınık eğitimini bahane ederek yasağın kaldırılmasını istedi! Barlasçeki'nin acılı annesi isyan etti

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık’ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı.

1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Fatma Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL KALDIRILMIŞTI

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.

YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Davanın ikinci duruşması ise, 29 Ocak’ta İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmada Kınık'ın avukatları, müvekkillerinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Barlasçeki'nin avukatıysa, Kınık’ın tutuklu yargılanmasını istedi.

SEBEP İSE EĞİTİMMİŞ

Avukat Uysal Uğurlu, avukatının son duruşmada Kınık’ın yurt dışında yüksek lisans eğitimi gördüğünü söyleyerek yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ettiğini aktardı.

ANNE DOĞAN İSYAN ETTİ: "OĞLUM GİTTİ, SEN EĞİTİMİ DERT EDİNİYORSUN"

Bu talebin ardından Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, “Oğlum gitti, canım gitti. Benim de hayatım bitti oğlumla beraber. Ve sen eğitimini dert ediyorsun. Gerçekten bu mu yani? Buna sebebiyet vermiş bir insan olarak, bu kadar vicdansız olamazsın.” diyerek isyan etti.

Anahtar Kelimeler:
kerem kınık
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