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Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kamyonetin çarptığı ambulans bahçeye uçtu. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Ambulansın karıştığı kazadan acı haber geldi. Kaza sırasında ambulansta bulunan yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti!

Orhangazi'de meydana gelen, hasta nakil ambulansının karıştığı kazada ambulansta bulunan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Orhangazi'de Göl Kavşağı'nda meydana gelmişti.

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti! 1

Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan Abdullah P. (60) idaresindeki hasta nakil ambulansı Göl Kavşağı'nda geçiş yaptığı esnada kavşaktan geçtiği ileri sürülen Sefa Ö. idaresindeki kamyonete çarparak belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine uçmuştu.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti! 2

Bahçedeki bir ağaca çarparak havada askıda kalan ambulansın sürücüsü Abdullah P., ambulansta bulunan sağlık görevlisi Polat Kapitan (32), hasta Hatice B. (78) ile yanındaki refakatçisi Havva U. (51) ve kamyonet sürücüsü Sefa Ö. yaralanmıştı.

AMBULANSTAKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti! 3

Kazada ambulansta bulunan ve yatalak hasta olduğu belirlenen 78 yaşındaki Hatice Bozdağı hastaneye kaldırılmıştı. Kalçasında kırık olduğu belirlenen ve yaşlı kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Hasta nakil ambulansının karıştığı trafik kazası bir araç kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasındaki görüntüde kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti! 4

Görüntülerde araç kırmızı ışıkta beklerken kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.

Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti! 5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi kaza
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