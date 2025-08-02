Feci kaza kamerada... Ambulans bahçeye uçtu! İçindeki hasta hayatını kaybetti!

Orhangazi'de meydana gelen, hasta nakil ambulansının karıştığı kazada ambulansta bulunan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Orhangazi'de Göl Kavşağı'nda meydana gelmişti.

Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan Abdullah P. (60) idaresindeki hasta nakil ambulansı Göl Kavşağı'nda geçiş yaptığı esnada kavşaktan geçtiği ileri sürülen Sefa Ö. idaresindeki kamyonete çarparak belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine uçmuştu.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bahçedeki bir ağaca çarparak havada askıda kalan ambulansın sürücüsü Abdullah P., ambulansta bulunan sağlık görevlisi Polat Kapitan (32), hasta Hatice B. (78) ile yanındaki refakatçisi Havva U. (51) ve kamyonet sürücüsü Sefa Ö. yaralanmıştı.

AMBULANSTAKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ambulansta bulunan ve yatalak hasta olduğu belirlenen 78 yaşındaki Hatice Bozdağı hastaneye kaldırılmıştı. Kalçasında kırık olduğu belirlenen ve yaşlı kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Hasta nakil ambulansının karıştığı trafik kazası bir araç kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasındaki görüntüde kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.

Görüntülerde araç kırmızı ışıkta beklerken kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.

(İHA)