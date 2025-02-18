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  4. Feci kaza! Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü öldü…

Feci kaza! Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü öldü…

18.02.2025 07:43
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken araçta bulunan ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.

Feci kaza! Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü öldü…

İstanbul Çatalca'da gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.

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Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen

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Şoför Emre Yıldızcan

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çatalca Kalyon Holding İsmail Özhan Özmen
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