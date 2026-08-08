Feci kazada can veren kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, otomobil, O.B. idaresindeki tır ve S.S.U. idaresindeki Odunpazarı Belediyesi’ne ait çöp kamyonu ile çarpışmıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Zarife Ercan (56), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Zarife Ercan için Eskişehir Cemevi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Ercan’ın acılı yakınları gözyaşları içinde kaldı. Tabutunun üzerine yazması konulan Ercan’ın cenazesi, kırsal Aşağıçağlan Mahallesi’nde toprağa verilecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır