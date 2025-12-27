HABER

Feci kazada yaşamını yitiren baba, oğul ve torun toprağa verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba, oğul ve torunu, memleketleri Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye olup ailesine kavuşmayı beklerken gelen acı haberle yıkılan ve Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Cüneyt Kapucu ise baba, kardeş ve evlat acısı yaşadı.

Kaza, önceki gün Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü Soner Kapucu (24) ve babası Mehmet Kapucu (62) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanıp Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNE KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE YIKILDI

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Kapucu ailesinin, 11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının adından yürürlüğe girmesi ile tahliye olan Cüneyt Kapucu'yu teslim almaya gitmek için Kula'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Tahliye olup ailesine kavuşmayı bekleyen Cüneyt Kapucu ise tahliye olmasına saatler kala gelen acı haberle yıkıldı.

Baba, kardeş ve evlat acısı yaşayan Kapucu, cenazede güçlükle ayakta durdu.

MEMLEKETLERİ KULA'DA CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ

Feci kazada yaşamını Yitiren Kapucu ailesi için memleketleri Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde cenaze namazı düzenlendi. Ailenin ikamet ettiği evlerinde helallik alınmasının ardından baba, oğul ve torunun cenazeleri Körez Mahalle Camii'ne getirildi. Yoğun bir katılımla düzenlenen cenaze namazında göz yaşları sel oldu. Yaşamını yitiren Kapucu ailesi kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verilirken, aynı anda bir çok acıyı yaşayan Cüneyt Kapucu ise 10 yaşındaki kızı Eslim'in elini bir an olsun bırakmadı. Babası Mehmet, kardeşi Soner ve 8 yaşındaki oğlu Mehmet'i toprağa veren acılı baba, 10 yaşındaki kızı Eslim ve 2 yaşındaki oğlu Yiğit ile acısını dindirmeye çalıştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

