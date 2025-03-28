Feci ölüm! Traktörün altında kaldı

Olay, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasındaki ağaçları sulamadan dönen Ali Osman Altıntaş'ın (65) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ali Osman Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır